Мандрыкин: ЦСКА был на голову сильнее «Янг Бойз», но в группе будет сложно

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился впечатлениями от победы «армейцев» над «Янг Бойз» (2:0) в ответной игре квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов и от выхода в групповую стадию турнира.
«С „Янг Бойз“ получился отличный матч. ЦСКА был на голову сильнее швейцарцев, и „армейцы“ заслуженно вышли в групповой этап. В группе всегда сложно, и там команды будут намного выше уровнем, но ЦСКА выходил в плей-офф. Так что всё возможно», — сказал Мандрыкин в эфире программы «Все на матч».
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