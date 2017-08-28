Широков назвал главного конкурента Кокорина в гонке бомбардиров

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков выразил мнение, что нападающий «быков» Фёдор Смолов сможет побороться с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным за звание лучшего бомбардира РФПЛ по итогам сезона, если у него не возникнет новых проблем со здоровьем. Кокорин забил 6 голов в 8 матчах, а на счету Смолова — 2 гола в 2 играх.
«Смолов — главный конкурент Кокорина в гонке бомбардиров, если со здоровьем у Феди будет порядок. Всем интересно посмотреть, как между собой конкурируют два друга, и приятно, что это наши ребята. Газеты ещё лет шесть-семь назад анонсировали это соперничество, но вживую мы его так пока и не видели», — сказал эксперт «Чемпионата».
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