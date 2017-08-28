Широков оценил шансы российских команд попасть в евровесну

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о том, сколько российских клубов выйдут в плей-офф еврокубков. В групповом этапе Лиги чемпионов выступят «Спартак» и ЦСКА, а на аналогичной стадии в Лиге Европы Россию представят «Зенит» и «Локомотив».
«Про Лигу чемпионов я уже говорил – «Спартаку» и ЦСКА попались примерно одинаковые по силе группы, и обе вполне проходимые. Похожая ситуация у «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы, но, поскольку этот турнир ниже уровнем, выходить в плей-офф обязаны оба наших клуба. Выход из группы Лиги чемпионов – задача более сложная, но ЦСКА выступлениями в квалификации показал, что способен на это. За «Спартак» в этом плане тревожнее, он всё никак не придёт в себя. Но мы всё равно имеем хорошие шансы увидеть все четыре российских клуба минимум в Лиге Европы следующей весной», — сказал эксперт «Чемпионата».