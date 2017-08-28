Абденнур определится с будущим до полуночи, у «Зенита» шесть конкурентов

Переход в «Зенит» защитника «Валенсии» Аймена Абденнура может сорваться. Футболист дал согласие на двухлетнюю аренду в российский клуб с опцией выкупа, но при этом продолжает переговоры с шестью клубами, утверждает Footmercato.
По данным источника, речь идет о двух клубах из Франции, трех — из Англии и одном из Италии. Абденнур определится с будущим до полуночи сегодняшнего дня.
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.
Абденнур прошёл медобследование для «Зенита», но ждёт предложений других клубов