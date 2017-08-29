Врач сборной Бразилии: у Коутиньо стресс, он хочет в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Бразилии в рамках отборочного турнира чемпионата мира, так как у него нет травмы. Об этом сообщил врач национальной команды Микаэл Симони. Подопечные Тите встретятся 1 сентября на своём поле со сборной Эквадора, а спустя четыре дня сыграют на выезде с колумбийцами. Сам Коутиньо в последнее время не жалеет усилий к тому, чтобы перейти в заинтересованную в его услугах «Барселону».
«Всё, чем страдает Коутиньо, — мучительное беспокойство. Он очень напряжён, но у него нет травмы как таковой. Так что Коутиньо может сыграть за сборную Бразилии, у него просто стресс. Просто у футболиста неопределённое будущее. Когда не знаешь, где будешь играть, чувствуешь себя неуверенно. Коутиньо хочет в «Барселону», — цитирует Симони AS.