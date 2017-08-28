175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В «Барселоне» продолжают надеяться на покупку Коутиньо и ди Марии

28 августа 2017, понедельник. 09:25 Футбол

«Барселона» не оставила попыток приобрести полузащитников Филиппе Коутиньо и Анхеля ди Марию, защищающих цвета «Ливерпуля» и «ПСЖ» соответственно, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, мерсисайдцы намерены получить за своего футболиста как минимум € 140 млн плюс ещё € 20 млн в качестве бонусов.

Что же касается ди Марии, то ранее сообщалось, что французский клуб отказался продавать футболиста сборной Аргентины каталонскому клубу. Тем не менее агенты ди Марии продолжают искать пути для того, чтобы получить положительный ответ от руководства парижан.

«ПСЖ» не согласился продать Ди Марию «Барселоне» за € 35 млн
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ПСЖ ФК Барселона Анхель Ди Мария Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
09:33 Фонсека: арбитры получают указание контролировать тренерский штаб «Шахтёра»
09:28 Таранов: давно хотел забить, счастлив, что мой гол принёс спокойствие в игре
09:26 Ярмоленко успешно прошёл медицинское обследование для дортмундской «Боруссии»
09:25 В «Барселоне» продолжают надеяться на покупку Коутиньо и ди Марии
09:14 Ригони и Паредес включены в итоговый состав сборной Аргентины
09:13 И. Суркис: если 10 человек захотят прыгнуть с моста, а я откажусь, тогда я трус?
09:06 Бутрагеньо: сравнивать Асенсио с Раулем? Давайте дадим ему возможность расти
08:52 «Манчестер Сити» предложил € 70 млн за Обамейянга
08:45 Тихонов: борьба в ФНЛ будет идти до последнего тура
08:43 Туран и Дуглас не покинут «Барселону», если зарплата в новом клубе будет меньше
08:36 Боррьелло повторил бомбардирский рекорд Аморузо, забив за 12 клубов в Серии А
08:24 Каррагер: скажу ещё раз, руководство «Арсенала» — трусы!
08:03 Гунько: игроки «Спартака-2» проявили характер и были вознаграждены за это
08:02 «Бавария» намерена отдать Саншеша в аренду
07:44 Маттеус раскритиковал Анчелотти из-за Мюллера
07:44 Жигулёв: «Краснодар» выиграл заслуженно, в принципе, «Динамо» ничего не создало
07:43 Анри: игра «Арсенала» в Ливерпуле была просто невозможной, мне хотелось уйти
07:42 «Боруссию» не интересует Дольберг в качестве замены Усману Дембеле
07:22 Гранквист: «Краснодар» мог забить «Динамо» и больше, но всё равно я рад победе
07:20 Зидан: то, что Бэйла освистывают, ничего не значит
07:00 Прыжок Смолова и удар Вандерсона с лёта — в фотообзоре «Краснодар» – «Динамо»
06:43 Усман Дембеле: «Барселона»? Рад, что удалось воплотить мечту детства в жизнь
06:42 Новая команда Ломбертса потерпела пятое поражение подряд в чемпионате Бельгии
06:41 Марсело: «Валенсия» напоминала слабую команду, которая убивает время
06:29 Г. Невилл: выставил бы всех игроков «Арсенала» на трансфер, но кто их купит?
06:14 Зума вызван в сборную Франции вместо травмированного Варана
05:17 Обзор матча «Реал» — «Валенсия»
04:46 Аленичев: на игроков «Енисея» повлиял разговор, который состоялся в перерыве
04:37 Видеообзор матча «Краснодар» — «Динамо»
04:13 Озил: обвиняйте нас, критикуйте, кричите, но игроки «Арсенала» тоже расстроены
03:44 Жардим: Мбаппе – звезда, но в прошлом году «Монако» часто побеждал и без него
03:05 Зидан: непросто играть, уступая в счёте, но «Реал» мог забить и третий гол
02:21 Тораль: Асенсио может начать новую эпоху в испанском футболе
02:21 Sky Sports: «ПСЖ» согласовал с «Монако» аренду Мбаппе с условием выкупа
01:58 Нобоа: «Зенит» играл хорошо, но не знал, что «Ростов» будет всё время защищаться
01:30 «Порту» обыграл «Брагу» благодаря голу на 7-й минуте встречи
01:05 Дубль Асенсио помог «Реалу» добиться ничьей в матче с «Валенсией»
00:50 Мбенге: победа была очень важна для «Ахмата»
00:48 Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Русенборг» вылетел из Кубка Норвегии
00:40 Видеообзор матча «Зенит» — «Ростов»
00:32 Черчесов: Караваева покажем российским клубам. Возможно, кто-то обратит внимание
00:26 Даудов: «Ахмат» сыграл самоотверженно в матче с ЦСКА, на поле была команда
00:25 Черчесов: сидел с другой стороны, и было видно, что мяч покинул пределы поля
00:11 «Фенербахче» с Нойштедтером в составе одержал первую победу в чемпионате Турции
00:10 Черчесов: нынешняя ситуация Кутепова в «Спартаке» нас не устраивает
Все новости RSS
Партнерский контент