В «Барселоне» продолжают надеяться на покупку Коутиньо и ди Марии

«Барселона» не оставила попыток приобрести полузащитников Филиппе Коутиньо и Анхеля ди Марию, защищающих цвета «Ливерпуля» и «ПСЖ» соответственно, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, мерсисайдцы намерены получить за своего футболиста как минимум € 140 млн плюс ещё € 20 млн в качестве бонусов.
Что же касается ди Марии, то ранее сообщалось, что французский клуб отказался продавать футболиста сборной Аргентины каталонскому клубу. Тем не менее агенты ди Марии продолжают искать пути для того, чтобы получить положительный ответ от руководства парижан.
«ПСЖ» не согласился продать Ди Марию «Барселоне» за € 35 млн