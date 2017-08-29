«Бетис» может расторгнуть контракт с Зозулей до закрытия трансферного окна

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля всё ближе к уходу. Ранее руководство севильского клуба дало понять, что не рассчитывает на игрока и предложило ему подыскать новую команду.
При этом контракт 27-летнего украинца истекает только через два года и наиболее вероятным вариантом является расторжение договора. Однако в «Бетисе» не хотят платить компенсацию за этот период и пытаются договориться с Зозулей, чтобы найти компромисс, — пишет El Desmarque.
Ранее сообщалось, что если до закрытия трансферного окна Зозуля не найдёт команду, то он может остаться и тогда контракт будет расторгнут за год до его истечения.
Руководство «Бетиса» сообщило Зозуле, что не рассчитывает на него