Руководство «Бетиса» сообщило Зозуле, что не рассчитывает на него

Украинский нападающий Роман Зозуля не нужен «Бетису», сообщает Estadio Deportivo. Контракт 27-летнего футболиста истекает в 2019 году, но руководство клуба дало понять, что у форварда нет будущего в испанской команде.
Вице-президент «Бетиса» Лоренцо Серра Феррер уже проинформировал агента Зозули о том, что пора подыскать новую команду, но желающих приобрести нападающего нет. Если ситуация не изменится, руководство севильского клуба рассматривает вариант с расторжением контракта за год до его истечения.
В прошлом сезоне Роман Зозуля принял участие всего в 6 матчах испанской Примеры.
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