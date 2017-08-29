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Эллардайс может сменить де Бура на посту наставника «Кристал Пэлас»

29 августа 2017, вторник. 10:30 Футбол

Главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона в чемпионате Англии. В первых трёх турах АПЛ лондонская команда потерпела три поражения и находится в зоне вылета.

Как сообщает The Times, команду может возглавить Сэм Эллардайс, который ранее работал в сборной Англии, а также в «Кристал Пэлас». 23 декабря 2016 года он возглавил столичный клуб, сменив на этой должности Алана Пардью, а в мае нынешнего года ушёл со своего поста.

Де Бур: сейчас Сако слишком дорог для «Кристал Пэлас»
Источник: The Times Сообщить об ошибке
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Кристал Пэлас Сэм Эллардайс Франк де Бур
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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