Де Бур: сейчас Сако слишком дорог для «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур сообщил, что его клуб пока воздержится от приобретения защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, за которого «мерсисайдцы» требуют не менее £ 30 млн.
«Все знают, что в прошлом сезоне Сако оказывал на игру «Ливерпуля» большое влияние. И, когда он будет для нас доступен, станет качественным усилением для нашей команды. Но сейчас его трансфер невозможен, потому что он слишком дорог для «Кристал Пэлас», — приводит слова Де Бура Sky Sports.
Сако является воспитанником «ПСЖ», в составе которого стал самым молодым капитаном в истории клуба, в 17 лет выведя свой клуб с повязкой на матч чемпионата Франции.
«ПСЖ» рассматривает вариант усиления состава защитником «Ливерпуля» Сако