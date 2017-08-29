Карасёв будет судить отборочный матч чемпионата мира 2018 года Чехия – Германия

Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на отборочный матч чемпионата мира 2018 года Чехия – Германия, сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча состоится в Праге 1 сентября. Помогать ему будут лайнсмены Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Четвёртым арбитром будет Сергей Иванов.
Другой россиянин Сергей Лапочкин будет работать на игре в Эльбасане 2 сентября между Албанией и Лихтенштейном. Ему будут помогать Алексей Лебедев и Алексей Лунев. Четвёртый арбитр — Михаил Вилков.
Судья Алексей Еськов будет работать 2 сентября в Хайфе на матче сборных Израиля и Македонии. Судьи на линиях — Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Четвёртый рефери — Алексей Матюнин.
Бригада Карасёва обслужит матч «Хайдук» — «Эвертон» в Лиге Европы