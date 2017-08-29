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Карасёв будет судить отборочный матч чемпионата мира 2018 года Чехия – Германия

29 августа 2017, вторник. 12:08 Футбол

Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на отборочный матч чемпионата мира 2018 года Чехия – Германия, сообщает пресс-служба УЕФА. Встреча состоится в Праге 1 сентября. Помогать ему будут лайнсмены Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Четвёртым арбитром будет Сергей Иванов.

Другой россиянин Сергей Лапочкин будет работать на игре в Эльбасане 2 сентября между Албанией и Лихтенштейном. Ему будут помогать Алексей Лебедев и Алексей Лунев. Четвёртый арбитр — Михаил Вилков.

Судья Алексей Еськов будет работать 2 сентября в Хайфе на матче сборных Израиля и Македонии. Судьи на линиях — Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Четвёртый рефери — Алексей Матюнин.

Бригада Карасёва обслужит матч «Хайдук» — «Эвертон» в Лиге Европы
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
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