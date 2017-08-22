Бригада Карасёва обслужит матч «Хайдук» — «Эвертон» в Лиге Европы

Бригада российского арбитра Сергея Карасёва будет обслуживать ответный матч плей-офф Лиги Европы между хорватским «Хайдуком» и английским «Эвертоном». Ассистентами Карасёва будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, а резервным рефери – Сергей Лапочкин, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ещё одна российская бригада будет работать на встрече «Аустрия» — «Осиек». Главному судье Владиславу Безбородову будут ассистировать Валерий Данченко, Максим Гаврилин и Игорь Федотов.
Оба матча состоятся 24 августа и пройдут в Хорватии и Австрии соответственно.
Судья Еськов будет работать на матче Лиги Европы «Маккаби» — «Альтах»