Сёмин: в Кубке России «Локомотиву» достался самый сильный соперник из ФНЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат жеребьёвки 1/16 финала Кубка России, в котором «железнодорожники» сыграют на выезде против самарских «Крыльев Советов».
«Нам попался самый сильный соперник – лидер ФНЛ. «Крылья Советов» сейчас очень хорошо играют. С другой стороны – в Самаре всегда хорошая футбольная атмосфера, качественное натуральное поле, поэтому всё будет нормально. За Кубок России все команды всегда сражаются с особым желанием. Мы ожидаем сложную игру с «Крыльями», но ещё есть время для подготовки. Что касается задач на турнир, то мы двигаемся от матча к матчу. Самая важная игра – предстоящая с «Ахматом» в чемпионате России. Дальше мы уже будем думать и исходить из своих возможностей, посмотрим, в каком состоянии игроки, есть ли травмированные и нужна ли ротация. Сейчас сложно предугадать наперёд, ведь впереди много игр», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.