Устроившему взрыв у автобуса «Боруссии» Д выдвинуто обвинение из 28 пунктов

Немецкая прокуратура выдвинула обвинение из 28 пунктов против человека, который подозревался в детонировании трёх взрывчатых веществ около автобуса дортмундской «Боруссии» в апреле 2017 года, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что подозреваемый во взрыве Сергей В., имеющий российское и немецкое гражданство, приобрёл 15 000 опционных сертификатов клуба, взяв кредит. Предполагалось, что он намеревался заработать миллионы на колебании курса акций (заключение опционной сделки даёт возможность покупателю (держателю) опциона получать прибыль в ситуации падения рыночной цены). Эксперты считали, что злоумышленник мог заработать вплоть до € 3,9 млн, но для этого должны были получить тяжёлые травмы или погибнуть многие игроки «Боруссии». Однако получил ранение лишь защитник Марк Бартра, который был прооперирован на руке.
Взрывы у автобуса «Боруссии» произошли 11 апреля перед матчем с «Монако» (2:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Представитель прокуратуры сообщил, что Сергей В. обвиняется в организации взрыва и нанесении тяжкого телесного увечья. Прокуратура больше не сделала сообщений на этот счёт, поскольку сначала документ обвинений должен быть передан обвиняемому.