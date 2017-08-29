Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан записался на тренерские курсы (лицензия «В»). Об этом говорится на сайте федерации футбола Молдавии.
Помимо Александра Гацкана, участие в тренерских курсах примут 23-летний защитник «Уфы» Кэтэлин Карп, полузащитник «Сибири» 32-летний Евгений Чеботару и выступавший до недавнего времени за «Мордовию» 30-летний голкипер Илья Чебану. Всего на курсы записались 29 человек.
Отметим, что контракт 33-летнего Александра Гацкана с «Ростовом» действует до лета 2018 года. Все четверо являются действующими игроками сборной Молдавии.
Гацкан признан лучшим игроком «Ростова» в июле по версии болельщиков