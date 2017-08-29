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C. Зуев: Глушакову надо было вынести карточку за симуляцию

29 августа 2017, вторник. 20:19 Футбол

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Сергей Зуев выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову нужно было вынести предупреждение за симуляцию в концовке матча 8-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (0:0). В компенсированное время Глушаков упал в штрафной соперника.

«На мой взгляд, арбитр справедливо не назначил пенальти, поскольку нарушения правил со стороны защитника не было.

Но игроку «Спартака», на мой взгляд, надо было вынести карточку за симуляцию. Глушаков обратился к арбитру с явным намерением получить пенальти. Контакт, может, и был, но не каждый контакт является нарушением правил. Нога защитника не подбивала ноги нападающего", — заявил Зуев в эфире программы «Свисток».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Спартак Денис Глушаков Футбольное судейство
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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