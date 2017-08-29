«Амкар»: мы за дачу «Зениту» денег на трансферы и против убийства ЦСКА судьями

Пресс-служба пермского «Амкара» в «твиттере» пошутила над петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0) заявил, что петербургская команда не до конца укомплектована и ему нужны новые игроки, а представители ЦСКА жаловались на судейство после поражения от «Ахмата» (0:1) на своём поле.
«Мы готовы подписать петицию, чтобы ЦСКА не убивали судьи, а «Зениту» наконец дали денег на трансферы. „Амкар“ всегда за справедливость», – гласит запись.