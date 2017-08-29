Источник: «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо в «Барселону» за € 160 млн

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перейдёт в «Барселону» за € 160 млн до закрытия летнего трансферного окна, утверждает Yahoo Sports.
По информации источника, игроку уже сообщили, что сделка будет оформлена в ближайшие дни. Мерсисайдцы попросили сине-гранатовых отложить трансфер, чтобы у клуба была возможность в срочном порядке найти замену бразильскому хавбеку. Приоритетной трансферной целью красных считается Тома Лемар («Монако»), также в список английского клуба входит Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»).
В текущем сезоне АПЛ Коутиньо не провёл ни одного матча, несмотря на то что врачи сборной Бразилии не нашли у него никаких проблем со здоровьем, кроме стресса.
Врач сборной Бразилии: у Коутиньо стресс, он хочет в «Барселону»