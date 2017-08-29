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Источник: «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо в «Барселону» за € 160 млн

29 августа 2017, вторник. 23:29 Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перейдёт в «Барселону» за € 160 млн до закрытия летнего трансферного окна, утверждает Yahoo Sports.

По информации источника, игроку уже сообщили, что сделка будет оформлена в ближайшие дни. Мерсисайдцы попросили сине-гранатовых отложить трансфер, чтобы у клуба была возможность в срочном порядке найти замену бразильскому хавбеку. Приоритетной трансферной целью красных считается Тома Лемар («Монако»), также в список английского клуба входит Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»).

В текущем сезоне АПЛ Коутиньо не провёл ни одного матча, несмотря на то что врачи сборной Бразилии не нашли у него никаких проблем со здоровьем, кроме стресса.

Врач сборной Бразилии: у Коутиньо стресс, он хочет в «Барселону»
Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Барселона Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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