Представители «Спартака» в Бразилии договариваются с Луаном

Нападающий «Гремио» Луан находится в шаге от перехода в «Спартак», сообщил бразильский журналист Родриго Оливейра в «Твиттере».
Представители красно-белых в последние дни находятся в бразильском городе Порту-Алегри, где пытаются уладить детали сделки. Бразильский клуб готов отпустить Луана, а игрок пока не сказал российскому клубу ни «да», ни «нет» и до сих пор рассматривает предложение.
Как только «Спартак» получит положительный ответ от Луана, игрок пройдёт медицинское обследование. Если форвард ответит отказом, то наверняка останется в «Гремио».
Президент «Гремио»: сейчас мы не ведём переговоров о трансфере Луана