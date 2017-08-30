Фарфан: счастлив в «Локомотиве», мы надеемся выиграть чемпионат

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось, что перуанец может перейти в «Шанхай Шеньхуа» и заработать $ 8 млн за год.
«Я счастлив в «Локомотиве». У меня есть действующий контракт с клубом. Я рад выступать за эту команду и думаю, что останусь здесь. «Локомотив» — очень большая команда, и она доказывает это своими результатами. Мы надеемся выиграть чемпионат», — сказал Фарфан в интервью «Известиям».
В текущем сезоне РФПЛ Фарфан отметился 2 голами и 1 результативной передачей в 6 матчах. «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» 1 очко.
Фарфан может перейти в «Шанхай Шеньхуа» и заработать $ 8 млн за год