Фарфан может перейти в «Шанхай Шеньхуа» и заработать $ 8 млн за год

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в Китае. По информации Bolavip, интерес к перуанскому футболисту проявляет «Шанхай Шеньхуа». Источник сообщает, что в китайском клубе Фарфан сможет заработать $ 8 млн за год.
Напомним, что 32-летний Фарфан перешёл в «Локомотив» в качестве свободного агента зимой 2017 года.
В составе «железнодорожников» бывший футболист ПСВ и «Шальке» провёл 13 матчей, в которых забил два гола.
Фарфан пропустил вчерашний матч 5-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:1). По словам главного тренера красно-зелёных Юрий Сёмина, причиной этого стала его травма.
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