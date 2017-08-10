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Фарфан может перейти в «Шанхай Шеньхуа» и заработать $ 8 млн за год

10 августа 2017, четверг. 19:25 Футбол

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в Китае. По информации Bolavip, интерес к перуанскому футболисту проявляет «Шанхай Шеньхуа». Источник сообщает, что в китайском клубе Фарфан сможет заработать $ 8 млн за год.

Напомним, что 32-летний Фарфан перешёл в «Локомотив» в качестве свободного агента зимой 2017 года.

В составе «железнодорожников» бывший футболист ПСВ и «Шальке» провёл 13 матчей, в которых забил два гола.

Фарфан пропустил вчерашний матч 5-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:1). По словам главного тренера красно-зелёных Юрий Сёмина, причиной этого стала его травма.

Фарфан: чёрт возьми, почему в России такой холод летом?!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Шанхай Шэньхуа Джефферсон Фарфан Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
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