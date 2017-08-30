«Лилль» может продать Эль-Гази в «Спартак» за € 10 млн

«Лилль» открыт для переговоров по нападающему Анвару Эль-Гази, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Милан». По информации Calciomercato.com, французский клуб может продать футболиста примерно за € 10 млн.
Впрочем, данную сделку будет непросто осуществить, поскольку летнее трансферное окно закроется уже 1 сентября. Анвар очень нравится нынешнему наставнику «Лилля» Марсело Бьельсе, и французскому клубу придётся в срочном порядке искать 22-летнему форварду равноценную замену.
В текущем сезоне Лиги 1 Эль-Гази забил 1 гол в 4 матчах. В его активе 2 матча за национальную команду Нидерландов. Он перешёл в «Лилль» в январе 2017 года из «Аякса» примерно за € 7 млн.
«Спартак» поборется за Эль-Гази