«Спартак» поборется за Эль-Гази

«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Анвару Эль-Гази, утверждает Tuttomercatoweb.
Московский клуб ведёт поиски игрока в группу атаки, и в последнее время сообщалось о том, что ему не удаётся договориться о трансферах Луана и М'Байе Ньянга. Красно-белым предстоит побороться за универсального форварда, умеющего действовать на обоих флангах и в центре нападения, с «Миланом». Россонери давно следили за 22-летним голландцем, и недавно они вернулись к идее о его приобретении.
В текущем сезоне Лиги 1 Эль-Гази забил 1 гол в 4 матчах. В его активе 2 матча за национальную команду Нидерландов. Он перешёл в «Лилль» в январе 2017 года из «Аякса» примерно за € 7 млн.
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