«Вест Бромвич» ведёт переговоры с «ПСЖ» о переходе Крыховяка на правах аренды

Завершив трансфер полузащитника Оливера Бёрка из «РБ Лейпциг» руководство «Вест Бромвич Альбион» вступило в продвинутую стадию переговоров с коллегами из «ПСЖ» о переходе польского хавбека Гжегожа Крыховяка. Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пьюлис пытается лично убедить футболиста перебраться в английское первенство.
По информации издания Daily Mail, победителю Лиги Европы в составе «Севильи» предложено арендное соглашение сроком на один сезон. Польский игрок присоединился к «ПСЖ» в прошлом году за £ 34 млн (около € 36,5) компенсации.
«Вест Бромвич» приобрёл у «Лейпцига» полузащитника Бёрка за € 16 млн