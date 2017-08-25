«Вест Бромвич» приобрёл у «Лейпцига» полузащитника Бёрка за € 16 млн

Полузащитник Оливер Бёрк, ранее игравший за «РБ Лейпциг», подписал контракт с «Вест Бромвичем». Как сообщает официальный сайт английской команды, контракт с шотландским футболистом рассчитан на пять лет. 20-летний игрок будет выступать в своём новом клубе под 17-м номером.
По данным британских СМИ, за трансфер Бёрка англичане заплатили £ 15 млн (около € 16,3). Ожидается, что его дебют может состояться уже в ближайшем домашнем матче «Вест Бромвича» в АПЛ со «Сток Сити» 27 августа.
Бёрк перешёл в «Лейпциг» в августе 2016 года и провёл в составе немецкой команды 26 матчей, забив один мяч.
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