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Румменигге: Киммих превосходит Лама, которому было 22 года

30 августа 2017, среда. 07:10 Футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не поскупился на похвалу в адрес полузащитника Джошуа Киммиха, который нередко выступает в обороне. При этом Румменигге провёл параллель между ним и бывшим защитником немецкого гранда Филиппом Ламом.

«Когда я слежу за игрой Киммиха, то у меня бывает не только слабая надежда на то, что на правом фланге он будет развивать игру соответствующего уровня. Мне кажется, что Киммих даже превосходит Лама, которому было 22 года», — приводит слова Румменигге Sport Bild.

По ходу предыдущего сезона немецкие СМИ сообщали, что Киммих может сменить клубную прописку вследствие недостаточной игровой практики. Однако наставник мюнхенцев Карло Анчелотти неизменно подчёркивал, что рассчитывает на игрока.

Заммер считает, что Киммих и Руди необходимы «Баварии» и немецкому футболу
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Джошуа Киммих Карл-Хайнц Румменигге Филипп Лам
Новости. Футбол
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