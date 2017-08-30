Абденнур: после звонка из «Марселя» я решил не переходить в «Зенит»

Защитник «Марселя» Аймен Абденнур, который перебрался во французский клуб из «Валенсии», рассказал, почему не перешёл в «Зенит». Алжирский футболист успел пройти медицинское обследование, но позже решил принять предложение «провансальцев».
«Я горд, что подписал контракт с «Марселем». Это очень удобно для меня и моей страны. «Зенит»? Да, это правда, я прошёл медицинское обследование, но, когда позвонили из «Марселя», я сел в самолёт и улетел.
Руди Гарсия сказал, что знает мои лучшие качества и я нужен команде, чтобы дать ей что-то большее. По сравнению с «Валенсией» это шаг вперёд. Я надеюсь расти здесь и провести удачный сезон, как это было в «Монако» или «Тулузе». Физически я готов», — цитирует Абденнура Mercato365.com.
Абденнур, на которого претендовал «Зенит», перешёл из «Валенсии» в «Марсель»