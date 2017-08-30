Абденнур, на которого претендовал «Зенит», перешёл из «Валенсии» в «Марсель»

«Валенсия» официально объявила о достигнутом соглашении с «Марселем» о переходе защитника «летучих мышей» Аймена Абденнура во французский клуб на правах аренды. Срок аренды рассчитан на один сезон и предусматривает возможность продления ещё на один сезон.
Как сообщает официальный сайт «Марселя», презентация новичка состоится на пресс-конференции в среду, 30 августа.
Ранее сообщалось, что Абденнур отказался от варианта с переходом в «Зенит» и решил перейти в «Марсель». 28-летний тунисский футболист прошёл для петербургского клуба медобследование, однако при этом ожидал предложений от других команд.
Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 официальных матча.
Абденнур прошёл медобследование для перехода в «Марсель»