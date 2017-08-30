Защитник «Арсенала» Гиббз стал игроком «Вест Бромвича»

Защитник «Арсенала» Киран Гиббз перешёл в стан «Вест Бромвич Альбион». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 27-летним футболистом было подписано сроком на четыре года.
Контракт английского защитника с «Арсеналом» действовал до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, Гиббз оценивается в £ 9 млн (около € 9,7 млн).
«Я рад приветствовать Кирана в клубе. Мы получили ещё одно качественное усиление, игрок из Англии с опытом выступлений в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Мы уверены, что он поможет нам», — сказал председатель «Вест Бромвича» Джон Уильямс.
Защитник «Арсенала» Гиббз прошёл медосмотр и близок к переходу в «Вест Бромвич»