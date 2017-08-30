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Вратарь Фролов перешёл в «Оренбург»

30 августа 2017, среда. 14:55 Футбол

29-летний голкипер Евгений Фролов, в минувшем сезоне защищавший ворота «Кубани» и «Балтики», перешёл в стан «Оренбурга». Игрок уже внесён в заявочный лист «Оренбурга» под 91-м номером. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Фролов играл за «Мордовию», «Знамя Труда», московские «Торпедо» и «Динамо», а также «Сахалин». В прошлом сезоне вратарь провёл за «Кубань» и «Балтику» в сумме 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 16 мячей.

Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза вынесла запрет на регистрацию «Кубанью» новых футболистов до выплаты задолженности клубом Фролову за расторжение контракта.

РФС запретил «Кубани» регистрировать новых игроков
Источник: Футбольная национальная лига Сообщить об ошибке
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ФК Оренбург Евгений Фролов Трансферы
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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