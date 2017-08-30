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Кадыров назвал провокацией публикации, что Полтавченко болеет не за «Зенит»

30 августа 2017, среда. 15:40 Футбол

Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал публикации некоторых СМИ, которые предположили, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко является поклонником «Ахмата», а не «Зенита».

«Совсем недавно мы принимали дорогого гостя — губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Во время небольшого отдыха на озере сделали короткую запись, на которой вместе произносим лозунг „Ахмат — сила!“. Последовали провокационные публикации о том, что губернатор якобы болеет за наш РФК „Ахмат“, а не „Зенит“. Поясняю тем, кто не знает, что лозунг „Ахмат — Сила“ появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! „Ахмат“ — общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения.

Ахмат — это символ, это имя великого Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента ЧР, Героя России, человека, который возглавил борьбу с врагами России — террористами, вместе с президентом РФ Владимиром Путиным спас страну от международного террора и развала. Тысячи политиков и спортсменов во всём мире произносят с гордостью лозунг «Ахмат — сила!» Нас всех в родном Отечестве объединяет то, что мы граждане России! А любовь к той или иной команде не должна разъединять. Я не стесняюсь говорить, что «Зенит», ЦСКА или «Рубин» — сила! Мы болеем, когда российские клубы выступают в Европе! Это должно кому-то не нравиться в Чечне? К сожалению, иногда под видом любви к футболу скрываются явно националистические группы. А спорт должен служить миру и единству народов.

Нашим друзьям из Петербурга хочу напомнить, что блокаду Ленинграда прорывали сотни жителей Чечни. Мы как большой праздник отмечаем день снятия блокады. В Грозном есть улицы Ленинградская и Санкт-Петербургская. Мы признательны Петербургу за увековечивание имени Ахмат-Хаджи. Ранее его именем названы улицы и площади в городах России и других стран. Ещё раз говорю, спорт должен сближать нас! Ахмат — Сила, Ахмат — Победитель, Ахмат — Великий человек, который осознанно отдал свою жизнь ради спасения жизней миллионов россиян!" — написал Кадыров в «Инстаграме».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат Рамзан Кадыров
Новости. Футбол
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