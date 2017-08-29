Президент «Ахмата» Даудов — о работе Будогосского: судейских ошибок стало меньше

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал спорный эпизод в гостевом победном матче 8-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:0), в котором единственный гол был забит после того, как арбитры встречи не заметили, что мяч покинул пределы поля. Глава грозненской команды также положительно оценил работу департамента судейства и инспектирования РФС во главе с Андреем Будогосским в нынешнем сезоне.
«Крайне удивлён чрезмерной реакцией определённых людей на ситуацию вокруг забитого гола нашей команды в матче с ЦСКА. На этом видео невозможно утверждать, что мяч пересёк линию ворот. Телевизионная аудитория могла увидеть, что мяч на пару сантиметров за линией, после видеоповторов. Как это мог определить арбитр в динамике игры? В лучшем случае это мог сделать арбитр на линии, если есть упущение — это его вина.
Не понимаю тех, кто призывает распустить департамент судейства и инспектирования. У нас в каждом туре восемь матчей, играют 16 команд. Печально, когда судейская ошибка влияет на результат, но они были, есть и будут. Потому что судьи — такие же люди, человеческий фактор никто не отменял. И чего мы добьёмся, если после каждой судейской ошибки будем отправлять на «отдых» руководство департамента? Сколько отставок было за последние годы? У нас что, огромный человеческий резерв? Задача департамента реагировать на судейские ошибки, наказывать провинившихся, поощрять за хорошо проделанную работу.
Не так давно грубую ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат» допустил арбитр Игорь Федотов. Если в нашей игре с «армейцами» речь идёт о двух сантиметрах, не замеченных судьёй, то в Санкт-Петербурге судейская бригада не заметила, как вратарь «Зенита» сыграл рукой за метр за линией штрафной. Мы написали обоснованную жалобу, и вынесенный вердикт нас устроил. Но при чём тут целый департамент и его руководитель Андрей Будогосский? Наоборот, считаю, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше, работа департамента по улучшению качества футбольного арбитража очевидна. Ещё надо учитывать омоложение судейского корпуса, смену поколений.
Считаю, мы победили ЦСКА за счёт характера, самоотдачи, проявленной воли и чёткого выполнения каждым футболистом плана тренерского штаба. Игра длилась больше 95 минут. Говорить о том, что на результат повлиял микроэпизод со взятием ворот, — смешно. Просто в этот вечер «Ахмат» был сильнее», — написал Даудов в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Даудова.