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В 2008 году Коутиньо и Неймар говорили, что «Реал» является клубом их мечты

30 августа 2017, среда. 16:36 Футбол

Испанское издание Marca опубликовало интервью Филиппе Коутиньо и Неймара, которое они дали в 2008 году, будучи игроками «Васко да Гамы» и «Сантоса» соответственно. Тогда оба бразильца говорили, что мадридский «Реал» является клубом их мечты.

«Клуб моей мечты? «Реал». Это лучшая команда в мире», — сказал Коутиньо. Ответ Неймара был аналогичным.

Спустя пять лет Неймар перебрался в Испанию, но подписал контракт с «Барселоной», которую покинул нынешним летом, перейдя за € 222 млн в «ПСЖ». Коутиньо начал выступление в «Интере», а затем успел поиграть в «Эспаньоле». Нынешним летом 25-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Ливерпулю», сватают в «Барселону».

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В 2008 году Коутиньо и Неймар говорили, что «Реал» является клубом их мечты

В 2008 году Коутиньо и Неймар говорили, что «Реал» является клубом их мечты

Фото: www.marca.com
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ПСЖ ФК Барселона ФК Реал Мадрид Неймар Филиппе Коутиньо
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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