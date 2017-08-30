Испанское издание Marca опубликовало интервью Филиппе Коутиньо и Неймара, которое они дали в 2008 году, будучи игроками «Васко да Гамы» и «Сантоса» соответственно. Тогда оба бразильца говорили, что мадридский «Реал» является клубом их мечты.
«Клуб моей мечты? «Реал». Это лучшая команда в мире», — сказал Коутиньо. Ответ Неймара был аналогичным.
Спустя пять лет Неймар перебрался в Испанию, но подписал контракт с «Барселоной», которую покинул нынешним летом, перейдя за € 222 млн в «ПСЖ». Коутиньо начал выступление в «Интере», а затем успел поиграть в «Эспаньоле». Нынешним летом 25-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Ливерпулю», сватают в «Барселону».
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В 2008 году Коутиньо и Неймар говорили, что «Реал» является клубом их мечты
Фото: www.marca.com