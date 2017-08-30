В Италии утверждают, что «Зенит» договорился о переходе польского защитника Яха

Защитник «Заглембе» Ярослав Ях продолжит карьеру в российском «Зените», сообщает Lalaziosiamonoi.
По информации источника, питерский клуб договорился о переходе с самим 23-летним польским футболистом, однако соглашение ещё не подписано. «Заглембе» взял паузу до сегодняшнего вечера в связи с тем, что ожидает ответа от «Лацио», у которого есть приоритетное право выкупа игрока. Если римский клуб не захочет приобретать Яха, тогда «Заглембе» продаст его в «Зенит».
Ях является воспитанником «Заглембе», за основную команду клуба он выступает с 2014 года. В текущем сезоне чемпионата Польши он провёл семь матчей и забил один гол.
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