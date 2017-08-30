ЦСКА поборется со «Спартаком» за Эвертона Фелипе

ЦСКА включился в борьбу со «Спартаком» за полузащитника «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе, утверждает Calciomercato.it.
По сведениям источника, «армейцы» предлагают за хавбека половину от суммы, которую запрашивает бразильский клуб. Судя по всему, речь идёт о € 2,5-3 млн. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отдать за игрока € 3,5 млн, но они приостановили переговоры.
20-летний бразилец является универсальным футболистом и способен сыграть на флангах полузащиты или как оттянутый нападающий. В текущем сезоне чемпионата Бразилии он провёл 17 матчей, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.
«Спартак» приостановил переговоры со «Спорт Ресифи» по Эвертону Фелипе