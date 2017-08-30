Гамула: у Глушакова в Хабаровске было более картинное падение, чем у Роналду

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову можно было вынести предупреждение за симуляцию в концовке матча 8-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (0:0). В компенсированное время Глушаков упал в штрафной соперника.
«Вот дисквалификация Криштиану Роналду на пять матчей после ошибочного удаления. Шла борьба, человек на полной скорости врывается в штрафную и падает. Ну ё-моё! Там нет ни пенальти, ни жёлтой карточки. Нужно было просто продолжить игру. Нет, блин, впаяли пять матчей дисквалификации. Понятно, что четыре из них он получил не за удаление, а за толчок судьи. Роналду по-дружески пихнул арбитра. Словно по-русски сказал: «Да ладно тебе, старик».
Вон в Хабаровске Глушаков на последних минутах действительно симулировал, что уж там скрывать. Судья Галимов – красавчик, чётко разобрался и пенальти не дал. При этом и без жёлтой карточки Глушакову. Хотя у Дениса было более картинное падение, чем у Роналду», — сказал Гамула.
Видео падения Глушакова доступно на Youtube-аккаунте СКА.