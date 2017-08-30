И. Соловьёв: в Европе не «пихают» на тренировках и тренер не орёт матом

Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьёв рассказал об опыте выступления в Финляндии. В 2016 году «Лахти» арендовал хавбека у «Зенита».
«В Европе, даже не в топовых чемпионатах, играть намного приятнее. Там европейский менталитет, тренеры персонально работают над сильными и слабыми сторонами каждого игрока. На тренировках не «пихают». Тренер не орёт матом на игроков, а спокойно объясняет, и ты исправляешь свои ошибки. У нас была хорошая команда. Как-то раз на игру плыли на пароме! Я и сейчас общаюсь с представителями «Лахти». Зовут обратно», — сказал Соловьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
Полное интервью с Иваном Соловьёвым читайте на «Чемпионате» в скором времени.
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