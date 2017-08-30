Аузилио: ФФП очень строг — по крайней мере, для «Интера»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио отметил, что клуб при трансферной работе вынужден считаться с финансовым фэйр-плей.
«Мы думали, что ФФП будет более мобильным и гибким, но обнаружили, что это не так. ФФП очень строг — по крайней мере, для нас. Но это не значит, что мы не сможем построить конкурентоспособную команду. Мы преодолеем это препятствие.
Мы прагматичны, потому что хотим выполнить обязательства, которые взяли на себя. Тренер полностью уверен в проекте клуба, мы надеемся попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Аузилио Football Italia.
Лапша от УЕФА. Как финансовый фэйр-плей стал посмешищем
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