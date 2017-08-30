175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Аузилио: ФФП очень строг — по крайней мере, для «Интера»

30 августа 2017, среда. 23:18 Футбол

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио отметил, что клуб при трансферной работе вынужден считаться с финансовым фэйр-плей.

«Мы думали, что ФФП будет более мобильным и гибким, но обнаружили, что это не так. ФФП очень строг — по крайней мере, для нас. Но это не значит, что мы не сможем построить конкурентоспособную команду. Мы преодолеем это препятствие.

Мы прагматичны, потому что хотим выполнить обязательства, которые взяли на себя. Тренер полностью уверен в проекте клуба, мы надеемся попасть в Лигу чемпионов», — цитирует Аузилио Football Italia.

Лапша от УЕФА. Как финансовый фэйр-плей стал посмешищем
Пожалуйста, объясните этим людям, что мы не очень верим в то, что они декларируют.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Интер Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
23:43 Райт: сейчас Венгер напоминает мне Мухаммеда Али
23:35 РФС запретил «Солярису» регистрировать новичков из-за долгов перед Маминовым
23:28 Де Лаурентис: Райола может привести Инсинье в «Барселону» только через мой труп
23:18 Аузилио: ФФП очень строг — по крайней мере, для «Интера»
23:12 Степаненко: сборная Украины должна играть во всех городах страны
22:55 Руди: хочу узнать свой максимум, «Бавария» — подходящее для этого место
22:43 В Челябинске юные футболисты получили алкогольное отравление
22:42 «Вольфсбург» продлил контракт с Гилявоги до 2020 года
22:41 Источник: переход Роши из «Гремио» в «Спартак» — решённое дело
22:38 «Зенит» предложил € 9 млн за Бое
22:29 Буффон: я не последний идиот и никогда не был против использования видеоповторов
22:27 «Саутгемптон» отдал Класи в аренду «Брюгге»
22:20 Нойштедтер: «Спартак» не делал предложений, и я счастлив в «Фенербахче»
22:17 Суарес и Месси проведут акцию в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030
22:14 И. Соловьёв: в Европе не «пихают» на тренировках и тренер не орёт матом
22:07 Криушенко: Люксембург — не мальчики для битья, в обороне научились играть все
21:56 Гамула: Будогосский? Ничего путного не получится, если постоянно всех увольнять
21:44 Маротта: думаю, Хёведес — последний трансфер «Ювентуса» этим летом
21:42 C. Ларссон: ещё до перехода в «Халл» Вернблум рассказывал мне о Слуцком
21:34 Гамула: у Глушакова в Хабаровске было более картинное падение, чем у Роналду
21:23 Нехайчик: не могу сказать, что, уезжая в Россию, футболист заканчивается
21:04 Пашалич: не дождусь момента, когда смогу почувствовать вкус ЛЧ со «Спартаком»
21:02 Старридж: я уже давно не чувствовал себя так хорошо
20:41 Фойт: с детства следил за «Тоттенхэмом». Переход в этот клуб – исполнение мечты
20:34 «Вест Бромвич» объявил о переходе Крыховяка из «ПСЖ» на правах аренды
20:31 Финансовый университет: Кокорин — не наш студент, поступил его младший брат
20:25 Бутко: у игроков «Шахтёра» будет лишняя мотивация на Турцию из-за Луческу
20:12 Хёведес: «Ювентус» входит в пятёрку лучших клубов мира
20:07 ЦСКА поборется со «Спартаком» за Эвертона Фелипе
20:03 Агент Бальде Кейта — о переходе в «Монако»: теперь мыльная опера закончилась
19:58 «Ливерпуль» договорился с «Арсеналом» о трансфере Окслейд-Чемберлена за £ 40 млн
19:53 «Ювентус» объявил об аренде Хёведеса
19:51 «Амкар» внёс в заявку РФПЛ форварда из 3-го черногорского дивизиона
19:50 Пети: «Арсеналу» нужно постараться заполучить Мареза
19:37 Шик: никакой разницы между амбициями «Ромы» и «Ювентуса» нет
19:27 Экс-игрок «Зенита» Маурисио подписал контракт с ПАОК
19:19 «Суонси Сити» арендует Саншеша у «Баварии» до окончания сезона
19:19 Ньянг близок к переходу из «Милана» в «Торино» за € 15-16 млн
19:18 Экс-защитник «Локомотива» Бикей вернулся в чемпионат Индии
19:08 Улицы вокруг стадиона «Динамо» могут назвать в честь Бескова и Юрия Никулина
19:06 «Бёрнли» договорился о переходе Уориса, но «Вест Хэм» может перехватить игрока
19:03 Арустамян: «Локомотив» отказался от Караваева по требованию Сёмина
18:58 ЦСКА победил «Рубин» и возглавил таблицу молодёжного первенства России
18:49 «Зенит» может приобрести аргентинца Бое
18:44 «Балтика» объявила о переходе Чуперки
Все новости RSS
Партнерский контент