РФС запретил «Солярису» регистрировать новичков из-за долгов перед Маминовым

Палата по разрешению споров РФС запретила московскому «Солярису», выступающему в ПФЛ, регистрировать новых игроков до выплаты задолженности бывшему главному тренеру команды Владимиру Маминову.
«Удовлетворить заявление тренера по футболу Маминова В.А. в отношении НП «ФК «Солярис» г. Москва о выплате задолженности по трудовому договору частично. Обязать НП «ФК «Солярис» г. Москва выплатить тренеру по футболу Маминову В.А. задолженность по заработной плате за период с мая 2017 года по июнь 2017 года. Обязать НП «ФК «Солярис» г. Москва выплатить тренеру по футболу Маминову В.А. проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к НП «ФК «Солярис» г. Москва запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП «ФК «Солярис» г. Москва в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Маминовым В.А., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований тренера по футболу Маминова В.А. в отношении НП «ФК «Солярис» г. Москва отказать.
Удовлетворить заявление тренера по футболу Маминова В.А. о применении к НП «ФК «Солярис» г. Москва запрета на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры и о применении санкций в отношении НП «ФК «Солярис» г. Москва в связи с неисполнением решения палаты от 29 июня 2017 года. Применить к НП «ФК «Солярис» г. Москва запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению НП «ФК «Солярис» г. Москва в случае исполнения обязательств перед тренером по футболу Маминовым В.А., установленных решением палаты от 29 июня 2017 года. В связи с неисполнением решения палаты от 29 июня 2017 года применить к НП «ФК «Солярис» г. Москва санкцию в виде штрафа», — сообщает сайт РФС.