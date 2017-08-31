Защитник «Шерифа»: самые большие неприятности может доставить «Локомотив»

Защитник «Шерифа» Ион Жардан поделился мнением о жеребьёвке группового этапа Лиги Европы, по итогам которой соперниками молдавской команды стали московский «Локомотив», датский «Копенгаген» и чешский «Фастав».
«Можем играть на равных со всеми тремя командами. «Шериф» может набрать очки в матчах против каждой из них, и, безусловно, мы это сделаем. Рассчитываем на выход из группы. Будем играть в каждом матче. Надеемся попасть в европейскую весну.
Самые большие неприятности может доставить московский «Локомотив». Это самая титулованная команда в нашей группе. Затем идет «Копенгаген», который нельзя недооценивать. В прошлом сезоне «Копенгаген» стал чемпионом Дании. «Фастав» — команда-загадка для меня. Услышал о ней впервые. После жеребьёвки начал искать информацию о ней в интернете на специализированных сайтах», — цитирует игрока Рublika.