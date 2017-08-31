«Гремио» официально объявил о переходе Педро Роши в «Спартак»

О переходе нападающего Педро Роши из «Гремио» в «Спартак» объявлено официально. Информация опубликована на сайте бразильского клуба.
«Права на спортсмена переходят „Спартаку“. Наш клуб благодарит Педро Рошу за преданность и приверженность делу. Желаем успехов в профессиональной карьере», — говорится в сообщении «Гремио».
Ожидается, что 22-летний бразильский футболист прибудет в Россию в расположение московской команды в ближайший понедельник, 4 сентября. По информации бразильских СМИ, контракт будет рассчитан на пять лет.
Педро Роша способен играть на обоих флангах и в центре нападения. В текущем сезоне бразильской Серии А он забил 3 гола в 15 матчах.
Педру Роша – вариант хороший. Кого «Спартак» берёт вместо Луана
«Спартак» долго исследовал бразильский рынок с целью найти форварда и остановил свой выбор на молодом игроке «Гремио» Педру Роше.