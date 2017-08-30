Лёв: Мюллер убеждён в своих игровых качествах, и мы не сомневаемся в них

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выступил в поддержку нападающего национальной команды и мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера. Форвард был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0) и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.
«Мюллер – невероятно позитивный фактор в сборной Германии. И я знаю, что даёт Мюллер национальной команде. Томас убеждён в своих игровых качествах, и мы также не сомневаемся в них. В сборной он всегда демонстрировал их и забивал голы», — цитирует Лёва интернет-портал Goal.
Хедира уверен, что «Бавария» не позволит Мюллеру сменить клубную прописку