И. Соловьёв: с точки зрения получения опыта переход в «Зенит» был полезен

Полузащитник петербургского «Динамо» Иван Соловьёв поделился мнением о том, почему у него не получилось заиграть в «Зените». В стан сине-бело-голубых хавбек перебрался в 2013 году из московского «Динамо».
«Причин много. Конечно, и я виноват в том, что не смог проявить себя должным образом. Многие винят в переходе моего тогдашнего агента, и доля правды в таком предположении есть. Но я сам согласился на этот трансфер, хотя мог и отказаться. Однако всё, что ни делается, к лучшему. С Лахтером я уже не работаю. На данный момент вообще не имею агента. Сначала я выходил на поле, в том числе в Лиге чемпионов. На тот момент слева, на моей позиции, играл только Данни. Уже потом клуб купил Шатова. Именно с того момента я перестал играть. Просил отдать меня в аренду, но не отпустили. Мне говорили, что рассчитывают на меня.
С точки зрения получения опыта переход в «Зенит» был полезен. Да, я мало играл, но тренировался с футболистами очень высокого уровня: Халк, Данни, Витсель, Тимощук. Аршавин и вовсе легенда «Зенита», на тренировках стабильно был лучшим в команде. Он всегда подсказывал молодым насчёт игровых моментов и призывал работать. Даже на тренировках было заметно, что «Зенит» — команда уровнем выше, чем «Динамо», с бешеной конкуренцией: на каждую позицию претендовали три человека. В «Динамо», правда, после моего ухода произошла смена политики: было куплено много топовых игроков, так что не факт, что и там я продолжал бы играть», — сказал Соловьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
За три года в «Зените» Соловьёв провёл 4 матча за основную команду, 23 — за молодёжную и 4 — за «Зенит-2».
Полное интервью с Иваном Соловьёвым читайте на «Чемпионате» в скором времени.