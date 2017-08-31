Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, что в скором времени может снять маску, в которой приходится играть после перелома носа. Произошло это в матче 1/8 финала Кубка России с «Тюменью» (3:0) в прошлом сезоне.
«После операции доктор обязал меня играть в маске — любое попадание мяча могло привести к тому, что нос снова мог разлететься. Я был обязан играть в защите. По прошествии времени отхожу от маски, время подходит к тому моменту, когда смогу её снять», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Фернандес: подхожу к тому моменту, когда смогу снять маску
Фото: Championat.com
Фернандес: сборная России — великая команда, дважды над предложением не думал