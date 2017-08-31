Россия U21 – Армения U21: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

31 августа в Москве, на стадионе «РЖД-Арена», состоится отборочный матч молодёжного чемпионата Европы 2019 года между национальными командами России и Армении. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Армения.
Раннее молодёжные команды с друг другом не встречались. Матч Россия – Армения станет для них первой очной встречей.
5 сентября сборная России проведёт второй отборочный матч к чемпионату Европы со сборной Гибралтара в Туле.