«Спартак» в последние часы пытался приобрести Корне, «Лион» ответил отказом

«Спартак» вновь предпринимал попытки приобрести нападающего «Лиона» Максвелла Корне. Как сообщает Footmercato, московский клуб, а также «Кёльн» в последние часы пытались совершить сделку, однако получили от французского клуба отказ.
Красно-белые уже не в первый раз пытались подписать соглашение с 21-летним футболистом. Ещё в июне нынешнего года сообщалось о тщетных попытках «Спартака» приобрести Корне.
В прошлом сезоне нападающий провёл 33 матча в чемпионате Франции, отметившись шестью голами и двумя передачами.
«Спартак» теряет Корне. Кто и почему отказал красно-белым
По данным L`Equipe, Максвелл Корне отказался вести переговоры со «Спартаком». Рассказываем об одном из самых талантливых игроков Лиги 1.