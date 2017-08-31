RMC Sport: Мбаппе перейдёт из «Монако» в «ПСЖ» не на правах аренды

Пересмотрены условия перехода нападающего Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ», сообщает RMC Sport. По информации источника, это будет полноценный трансфер, а не аренда с правом выкупа за € 180 млн, как предполагалось ранее. Ожидается, что € 135 млн «ПСЖ» заплатит сразу, € 45 млн будут заложены в контракт в виде бонусов.
Французские журналисты предполагают, что это может означать предстоящий уход из парижского клуба одного из дорогостоящих футболистов. В противном случае «ПСЖ» было бы сложно соблюсти правила финансового фэйр-плей с учётом того, что ранее клубом был куплен у «Барселоны» за € 222 млн нападающий Неймар.