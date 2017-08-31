«Зенит» достиг соглашения с «Фенербахче» о трансфере Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету продолжит карьеру в Турции. Пресс-служба питерского клуба сообщает, что клуб достиг договорённости с «Фенербахче» о трансфере 29-летнего игрока. Луиш Нету будет отдан «Фенербахче» в аренду с последующим правом выкупа.
Луиш Нету выступал за «Варзим», «Насьонал» и «Сиену». 1 февраля 2013 года португалец присоединился к «Зениту», провёл 154 матча, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.
Вместе с петербуржцами Нету выиграл чемпионат России, Кубок страны и два Суперкубка России.
Фото Нету в футболке «Фенербахче» можно посмотреть в «Твиттере».
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