Полузащитник молодёжной сборной Ирана подпишет контракт с «Рубином»

Полузащитник молодёжной сборной Ирана Реза Шекари сегодня перейдёт в «Рубин». Как сообщает «Реальное время», сделка будет оформлена как свободный трансфер.
Шекари в составе клуба «Зоб Ахан» в 2016 году стал обладателем Кубка и Суперкубка Ирана. 19-летний игрок за свою карьеру провёл 8 матчей за сборную Ирана до 17 лет и 11 матчей за национальную команду страны до 20 лет.
В 2015 году полузащитник был включён в список 50 самых талантливых молодых футболистов мира по версии издания The Guardian. В феврале 2017 года игроком интересовался «Ростов», который возглавлял нынешний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.
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