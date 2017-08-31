«Монако» согласился продать Лемара в лондонский «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» договорился с «Монако» о трансфере полузащитника монегасков Тома Лемара, утверждает The Telegraph.
«Клубы согласовали трансфер Лемара, и теперь судьба сделки зависит от того, примет ли сам игрок условия „Арсенала“, — сказал журналист издания Джеймс Дакер.
Ранее сообщалось, что „канониры“ предложили за Лемара почти € 100 млн. В составе «Монако» хавбек принял участие в 94 матчах, забил 19 голов и сделал 24 голевые передачи.
Сегодня «Арсенал» покинул полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, перешедший в «Ливерпуль». Кроме того, лондонский клуб может расстаться с нападающим Алексисом Санчесом.
«Арсенал» предложил «Монако» за Лемара почти € 100 млн